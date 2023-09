Christophe Béchu annonce le lancement d'un «comité d'animation national» des rénovations d'écoles

Le gouvernement continue de mettre l'accent sur l'école en cette période de rentrée scolaire. Invité au micro d'Hélène Zelany dans "Europe 1 Soir", Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a annoncé le lancement d'un "comité d'animation nationale" des rénovations d'écoles. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron, en déplacement à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, a déclaré vouloir rénover plus de 40.000 établissements scolaires afin de les adapter aux changements climatiques.

"Jeudi prochain, avec Gabriel Attal, nous lancerons le comité d'animation national de ces rénovations d'écoles. On va réunir les collectivités locales, les acteurs du bâtiment, des acteurs de l'éducation nationale et on va décliner avec eux la manière dont ce plan va entrer en vigueur", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Le ministre a également annoncé "des prêts bonifiés pour aider les communes à avoir de l'argent à moins cher en s'appuyant sur la banque des territoires".

"618 chantiers lancés" depuis le 1er janvier

Auprès d'Hélène Zelany, l'ancien maire d'Angers indique, par ailleurs, que "618 chantiers d'écoles ont été lancés" depuis le 1er janvier. Un chiffre qui pourrait grimper à 1.000 dans le courant de l'année, grâce au déblocage d'un demi-milliard d'euros à destination "de toutes les communes de France" afin de les accompagner dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. "Et on s'est aperçu que, dans 40% des cas, les communes fléchaient cet argent vers les écoles", assure Christophe Béchu.

D'où le souhait du chef de l'État de "passer de 10.000 à 40.000" le nombre d'établissements scolaires à rénover. Ces 500 millions d'euros, qui viennent s'ajouter à un autre dispositif budgétaire baptisé "fond vert", seront présentés dans le cadre du budget 2024. Selon Christophe Béchu, cet argent permettra "de passer d'environ 1.000 écoles à 4.000 écoles rénovées chaque année".