Variant, vaccination, retraites... Ce que contiendra l'allocution de Macron lundi soir

L’Elysée a annoncé vendredi soir qu’Emmanuel Macron s'exprimerait lundi à 20 heures à la télévision sur la situation sanitaire, après un nouveau conseil de Défense. Cette allocution pourrait perturber les vacances des Français, alors que l'exécutif a déjà déconseillé cette semaine de se rendre en Espagne et au Portugal où les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse sous l'effet du variant Delta. Mais le chef de l'Etat pourrait également évoquer les grands chantiers du quinquennat laissés en friche par la crise sanitaire, notamment la réforme des retraites.

La vaccination obligatoire des soignants

Emmanuel Macron doit d'abord et avant tout s'exprimer sur la question de la reprise de l'épidémie et la menace du variant Delta. Cette menace pourrait avoir des conséquences sociales et économiques. Le chef de l'Etat doit aussi annoncer des décisions sur la vaccination obligatoire des soignants, l'extension du pass sanitaire ou encore le renforcement des contrôles aux frontières.

Quid de la réforme des retraites ?

Ensuite, Emmanuel Macron devrait revenir sur tous les chantiers inachevés des dernières semaines et notamment sur la réforme des retraites, dont on ne sait toujours pas si elle verra le jour avant la fin du quinquennat.

Trouver un nouveau souffle après l'échec des régionales

Toujours lundi soir, le président de la République recevra les parlementaires de la majorité, c'est-à-dire ceux de son parti, la République en marche, et leurs alliés. Les échanges s'annoncent difficiles, surtout après la lourde défaite aux élections régionales, qui a provoqué de vives tensions en interne. Enfin, l'Elysée avait annoncé un remaniement ministériel il y a quinze jours. S'il souhaite toujours le faire, Emmanuel Macron devrait donc faire connaître la nouvelle composition de son équipe avant mercredi, afin d'avoir un nouveau gouvernement au complet pour le 14 juillet.