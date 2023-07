«Une réponse contre-productive» : Manuel Bompard s'oppose à l'idée de sanctionner les parents des jeunes délinquants

Voitures brûlées, commerces pillés... La mort de Nahel, tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier, a provoqué presqu'une semaine d'émeutes en France. Plusieurs milliers d'interpellations ont eu lieu, dont un tiers de mineurs. Face à la situation, la responsabilité des parents a refait son apparition dans le débat public.

Du côté du chef de l'État, l'idée d'exposer les parents de délinquants à une amende fait son chemin. "En quoi cela est une réponse politique au fait qu'un jeune de 17 ans soit mort suite à un refus d'obtempérer ?" se désespère le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. "Où est la réponse aux émeutes ?" poursuit-il.

S'occuper d'abord des causes

"Normalement, quand on essaie d'être un peu rationnel parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire les choses avec intelligence, on essaie d'abord de regarder la cause. Et puis on essaye d'apporter une réponse à la cause. Et sur la cause, j'observe que c'est le sujet dont le gouvernement ne veut pas parler", ajoute l'élu des Bouches-du-Rhône.

Face à la cassure entre une certaine partie de la population et la police, Manuel Bompard insiste sur les mesures politiques à apporter selon lui : "Revenir sur la loi de 2017, parce que, depuis qu'il y a eu une modification de cette loi, le nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer a augmenté de 500%. C'est une réforme de la police également, avec la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante qui remplace l'IGPN".

"Ça ne fonctionnera pas"

"Pour le reste, la logique qui consiste à dire que quand un enfant a fait une bêtise, on va attaquer les parents est une logique que je réprouve et que je conteste. Je pense que c'est une mauvaise réponse. Je pense qu'elle est contre-productive et je pense qu'elle ne fonctionnera pas", insiste Manuel Bompard.

"Et ceux qui viennent sur les plateaux de télévision multiplier les propositions les plus démagogiques les unes que les autres devraient savoir qu'il existe déjà, parfois de la part des juge des enfants, des mesures d'accompagnement pour les parents qui ont du mal à élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Mais elles ne sont pas suivies d'effet parce qu'il y a plus de moyens pour faire en sorte qu'il y ait des éducateurs ou des associations qui puissent les mettre en œuvre", conclut le coordinateur de La France insoumise.

>>Plus d'informations à suivre