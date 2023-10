«Un vrai homme d'État» : pour leur rentrée, les Jeunes Républicains placent leurs espoirs en Laurent Wauquiez

Valence n'a pas été choisi au hasard par les Jeunes Républicains, qui seront rejoints par Laurent Wauquiez ce dimanche pour leur rentrée. En effet, la ville est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par ce dernier, depuis 2016. Le potentiel futur candidat de la droite en 2027 prononcera un discours d'une demi-heure, face à 800 jeunes en quête de leur champion pour la prochaine présidentielle. Celui que Nicolas Sarkozy qualifie de "grand talent" galvanise donc beaucoup d'espoirs, bien que l'ancien président l'appelle à s'imposer davantage dans le débat public.

"La parole d'un président, elle doit compter"

Pour cause, à droite, la diète médiatique observée par Laurent Wauquiez suscite beaucoup d'interrogations. Mais selon Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains, cette stratégie du silence participe à construire sa stature de "présidentiable". "Quand on veut avoir une ambition collective, une grande espérance pour le pays, il ne faut pas s'exprimer sur tout et rien", estime le jeune militant.

"La parole d'un président, elle doit compter. Le général de Gaulle ou Pompidou, ils ne s'exprimaient pas pour répondre à une polémique du style : Sandrine Rousseau qui dit 'Il ne faut plus manger de viande" ou "Il faut interdire le Tour de France". Cela ne correspond pas à ce que les gens attendent d'un grand responsable politique et d'un homme d'État. Et moi, je crois justement que Laurent est un vrai homme d'État", affirme ensuite Guilhem Carayon. Laurent Wauquiez s'exprimera donc juste avant Eric Ciotti, en fin de matinée.