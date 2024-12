«Un enfant du pays» : les Palois réagissent à la nomination de François Bayrou à Matignon

Enthousiastes et heureux, les Palois réagissent avec joie à la nomination de François Bayrou à Matignon. Ce dernier possède un véritable ancrage dans ce territoire. Il a été président d'agglomération, président du conseil départemental et député également.

"Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation" politique et budgétaire, a affirmé vendredi le nouveau Premier ministre François Bayrou, promettant de "ne rien cacher, ne rien négliger et ne rien laisser de côté".

"Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, des difficultés de toute nature", a lancé le nouveau locataire de Matignon lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Michel Barnier.

Un véritable ancrage local

À Pau, dans cette ville de 77.000 habitants, tout le monde ne parle que de cette nomination depuis midi. Il est vrai qu'en plus d'être maire, François Bayrou possède un véritable ancrage dans ce territoire. Il a été président d'agglomération, président du conseil départemental, député également.

Serge, Palois de naissance, parle d'un bâtisseur. "Il a transformé la ville de Pau. Il a ressuscité certains quartiers. Il a embelli des zones qui étaient un peu tristes. Maintenant, j'espère qu'il sera à la hauteur. C'est quand même un enfant du pays. Moi, je suis assez fier", a déclaré Serge au micro d’Europe 1.

Une affection des Palois qui va bien au-delà de la politique. Car François Bayrou, ici à Pau, a, pendant toutes ces années, joué la carte de la proximité, a souligné Nicole. "Quand on le croise faire ses courses au Super U, c’est quelque chose qui me plaît. Il vous esquisse un sourire et il vous dit bonjour, Je trouve que c'est bien. Je pense que c'est quelqu'un d'humain, qui sait où il habite et d'où il vient. On va sûrement beaucoup moins le voir", a rapporté Nicole.

Des venues dans la région qui seront certes beaucoup plus espacées désormais. Même si François Bayrou n'a jamais vraiment coupé le cordon avec son village de Bordères, situé à une vingtaine de kilomètres de Pau. Le nouveau locataire de Matignon y possède d'ailleurs toujours sa maison de campagne.