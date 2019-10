Un éco-quartier près de l'usine Lubrizol de Rouen ? "Pas de décision en 24 heures", répond le maire

INTERVIEW

L'incendie survenu la semaine dernière dans une usine chimique Lubrizol, près de Rouen, et dont les conséquences sanitaires ne sont pas encore toutes mesurées, remet-il en question la construction prévue d'un éco-quartier, dont les premiers logements doivent voir le jour en 2021 ? "Je ne prends pas en 24 heures une décision de faire ou de ne pas faire", a répondu le maire PS de la ville, Yvon Robert, mercredi matin sur Europe 1.

"Depuis qu'on travaille sur le quartier Flaubert (l'éco-quartier qui doit être situé à un kilomètre du site, ndlr), et ça fait 30 ans qu'on travaille dessus de manière de plus en plus approfondie, il y a déjà des travaux considérables qui ont été faits et la question de la sécurité est présente en permanence dans la réflexion", pointe Yvon Robert.

"L'angoisse ne se maîtrise pas"

"Je vais réfléchir avec l'ensemble des collègues, pour analyser tout ce qui s'est passé", poursuit l'édile. "Dire aujourd'hui que c'est terminé, ce serait une réaction qui pourrait satisfaire tous ceux qui sont inquiets... mais qui contribue aussi à l'angoisse", considère-t-il, estimant toutefois que les craintes de certains habitants après l'incendie sont "compréhensibles". "Le ressenti des personnes est extrêmement différent. Il y en a pour qui c'est un jour comme les autres, et il y en a qui sont très frappés. L'angoisse ne se maîtrise pas."