Ukraine : Emmanuel Macron salue les «engagements» chinois «à s'abstenir de vendre toute arme» à Moscou

Emmanuel Macron a salué, ce lundi 6 mai, "les engagements" des autorités chinoises "à s'abstenir de vendre toute arme" et "toute aide à Moscou", lors d'une déclaration à la presse à Paris au côté du président Xi Jinping. "Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie", a fait valoir le président français et "au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme, toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage" pouvant servir à des fins militaires.

"Maintenir un étroit dialogue"

Évoquant "la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine", Emmanuel Macron s'est dit désireux de "maintenir un étroit dialogue" avec la Chine, alors que Paris entend profiter de la venue de Xi Jinping pour s'assurer que Pékin ne bascule pas dans un soutien clair à l'effort de guerre russe. "Je vous remercie pour ce moment de coordination que vous avez souhaité avant la visite du président (russe Vladimir) Poutine en Chine, ce qui permettra aussi d'avoir un agenda commun et de pouvoir identifier les volontés ou non d'aller vers cette paix durable", a-t-il poursuivi.

Il a souligné que les Occidentaux n'avaient pas "une approche consistant à rechercher un changement de régime à Moscou". Le président français s'est également félicité pour la "volonté" de son homologue chinois de "demander à toutes les parties prenantes" des différents conflits "une trêve olympique" durant les Jeux de Paris cet été. "Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être l'occasion de travailler à un règlement durable dans un respect du droit international", a ajouté le président français. Les deux dirigeants se retrouveront dans la soirée lors d'un diner à l'Élysée.