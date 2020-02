Jean-Christophe Lagarde se défend des soupçons de clientélisme en Seine-Saint-Denis

INTERVIEW

Il nie en bloc et compte porter plainte contre "270 pages de mensonges, de calomnies, de diffamation" et un "tissu d'âneries". L’UDI et son président Jean-Christophe Lagarde sont sous le coup de vives critiques pour de supposées pratiques clientélistes en Seine-Saint-Denis. Une enquête publiée ce mercredi dans le livre Le maire et les barbares, par la journaliste à AFP Ève Szeftel, raconte comment le parti centriste se serait appuyée sur des réseaux peu recommandables, à l’intérieur des cités, pour conquérir Bobigny aux dernières municipales, une ville alors acquise au PCF depuis près d’un siècle.

"Un torchon, une honte"

"Ce torchon est une honte que je poursuis et que je ferai condamner pour diffamation !", s'emporte Jean-Christophe Lagarde au micro du Grand journal du soir, dimanche. Le livre d'Ève Szeftel "n'est pas une enquête, elle n'a jamais cherché à entrer en contact avec moi, ni les gens qu'elle met en cause ! On appelle cela du journalisme ? Non, c'est du militantisme politique !", tacle le député qui pointe un lien entre la journaliste et le candidat PS aux municipales de Bobigny Fouad Ben Ahmed, "son ami et intime".

"Elle insulte les habitants de Bobigny en répétant à longueur d'ondes que les électeurs sont sous la coupe des voyous, et elle insulte les musulmans en expliquant que pour séduire cet électorat il fallait se montrer sympathique avec les meurtriers d'Ilan Halimi ! Comme si les musulmans votaient en fonction de leur religion, mais surtout comme s'ils avaient des sympathies pour des meurtriers !" .

"Elle écrit n'importe quoi"

La mairie de Bobigny aurait fondée une école coranique ? "C'était un bâtiment de la direction départemental de la jeunesse et des sports, c'est l'État qui l'a vendu à une association musulmane avant les municipales de 2014", rétorque le député. L'ouverture d'une salle de sport non-mixte ? "Elle a fermé depuis et c'est une propriété privée appartenant à une société civile immobilière qui l'a loué à une association. Jamais une subvention n'a été donnée à cette salle de sport", affirme-t-il.

Quant au fait que la municipalité de Bobigny arroserait les associations pour acheter des voix, Jean-Christophe Lagarde cite la "page 134" du rapport de la chambre régional des comptes qui atteste "que le montant [donné à des associations] a été divisé par deux, et les relations légalement assainies. L'inverse de ce qu'elle [la journaliste] affirme !" Et de conclure : "Elle écrit n'importe quoi."