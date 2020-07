Sylvain Fort : Emmanuel Macron "ne fait pas de confidences, il les réserve à son épouse"

INTERVIEW

Il a été au cœur du pouvoir pendant plus d’un an et demi. De mai 2017 à janvier 2019, Sylvain Fort a été l’un des plus proches conseillers d’Emmanuel Macron, avant de donner sa démission. L’ancienne "plume" du président de la République, chargé d’écrire les discours, s’est livré dimanche au micro de Charles Villeneuve, sur Europe 1. "C'est un homme qui ne fait pas de confidences. Je pense qu'il les réserve à son épouse", résume-t-il.

"Tout individu qui arrive à ce pouvoir porte forcément une part de mystère"

Malgré plus d’un an et demi au cœur de l’Élysée, l’ancien conseiller avoue n’avoir jamais réussi à saisir complètement la personnalité du chef de l’État. "Tout individu qui arrive à ce pouvoir porte forcément une part de mystère. Il y a forcément des ressorts psychologiques qui ne sont pas les mêmes que ceux de tout le monde. Souvent, on les simplifie : on dit que c'est l'ambition, le goût du pouvoir, la volonté de surclasser les autres. Mais la conquête du pouvoir, ça n'est pas simplement une histoire de compétition", estime Sylvain Fort.

"C'est aussi une histoire de rapport avec soi-même, de rapport avec l'idée qu'on se fait de soi-même. Et ça, c'est une part totalement intime. Et moi, je ne peux absolument pas dire, malgré la proximité qui existe avec lui, que je comprends tous ses ressorts."

"Il est toujours d’une parfaite égalité d’humeur et ne se plaint jamais"

"Le président de la République est un homme public, il y a une forme d'exhibitionnisme. Quand il est candidat à la présidence, il est obligé d'être à la Une des journaux, y compris des journaux people. Mais ce n'est pas un homme d'états d'âme", poursuit Sylvain Fort, qui dresse le portrait d’un Emmanuel Macron placide, "d’une parfaite égalité d’humeur".

"C'est un homme que j'ai toujours vu d'une parfaite égalité d'humeur. Parfois il peut s'énerver comme tout le monde, mais ce n'est rien du tout sur l'échelle de Richter. Il est toujours d'une grande égalité d'humeur et c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Jamais il ne se plaint, ni des gens, ni des situations", assure l’ancien conseiller.