Succession à la tête d'EELV : Julien Bayou assuré d'être élu comme nouveau secrétaire national du parti

Après d'intenses tractations entre différentes tendances du parti jusqu’à la dernière minute du dépôt des listes, le parti écologiste laisse sous-entendre que le conseiller régional d’Ile-de-France, Julien Bayou, est assuré d’être élu comme nouveau secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts.

L'identité du nouveau patron des Verts ne faisait guère de doute depuis deux semaines, la motion de Julien Bayou ayant largement devancé ses concurrentes le 16 novembre (42,9%, contre 26,2%, 21,6% et 8,5%) au premier tour. Il était de plus soutenu par David Cormand, le secrétaire national sortant. Mais les représentants de ces trois dernières propositions d'équipe et d'orientation, l'ex-députée Eva Sas, l'ex-secrétaire national adjoint Alain Coulombel et le membre du bureau exécutif Philippe Stanisière, ont mis la pression sur Julien Bayou en se liguant pour négocier. A la clé, la répartition des 15 postes de l'équipe dirigeante.

Le parti peut désormais se projeter sur les municipales de mars. EELV ambitionne de remporter plusieurs grandes villes, s'avançant comme la principale force de gauche.