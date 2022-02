«Un retour aux sources» : Stéphane Ravier annonce son ralliement à Eric Zemmour

Stéphane Ravier a annoncé son soutien à Eric Zemmour dans Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, en partenariat avec CNEWS et Les Echos. Le sénateur RN dans les Bouches-du-Rhône, s'est exprimé au coeur de la campagne présidentielle ce dimanche.

L'élu marseillais a estimé que ses idées sont portées par le polémiste : "Elles ne sont plus portées par Marine Le Pen mais par Eric Zemmour. Je vais soutenir Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle car je suis convaincue qu'il est le vrai rassembleur. Il est à l'écoute des sénateurs et des Français. Qu'il prend en compte la réalité des territoires, ceux qui aiment leur ville. Marseille est quand même la deuxième ville de France."

Stéphane Ravier pointe du doigt le recul "permanent" de Marine Le Pen

Stéphane Ravier a révélé quitter les rangs du Rassemblement national pour rallier Eric Zemmour, candidat à la présidentielle : "J'ai accordé mon parrainage pour solde de tout compte politique à Marine Le Pen , mais dans l'intérêt de la France, des Français et des Marseillais, je quitte le Rassemblement national pour soutenir Eric Zemmour et le rejoindre dans cette campagne."

Stéphane Ravier a plaidé un "retour aux sources". "Les grands-messes, défilé de Jeanne d'Arc, la fête des Bleu-Blanc-Rouge. Tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé, qu'il n'y ait plus d'aspérité." Et de conclure en déplorant la politique de la présidente du RN : "Marine Le Pen dit tout et son contraire", a déploré Stéphane Ravier. "Comment peut-on autant insulter autant les catholiques de France", a-t-il notamment déclaré, au sujet des propos de Marine Le Pen sur les "cathos dingues" traditionnalistes lors d'un meeting politique à Reims le 5 février.

"Marine Le Pen est en permanence en train de reculer", a estimé Stéphane Ravier. La fin de 30 ans de militantisme au sein du RN, ex Front national.