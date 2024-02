Stéphane Bern candidat aux municipales dans son village d'Eure-et-Loir

L'animateur d'Europe 1, Stéphane Bern sera candidat aux élections municipales partielles dans le village de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), où il possède depuis 2013 le collège royal et militaire de la commune, restauré et transformé en musée, a-t-il annoncé dans la presse locale.

"Je m'occupe du collège militaire et royal de Thiron-Gardais et j'ai envie de continuer à défendre le patrimoine de la commune et mettre ma notoriété et mon savoir-faire, peut-être, au service de la collectivité", explique Stéphane Bern dans une brève vidéo publiée sur le site de L'Echo Républicain.

Un scrutin les 17 et 24 mars

Selon le journal, l'animateur âgé de 60 ans est "installé à plein temps depuis trois ans" dans cette commune du Perche, dont le maire a annoncé récemment sa démission, rendant nécessaire la tenue d'élections municipales partielles. Trois sièges sont à pourvoir dans le cadre de ce scrutin, qui aura lieu les 17 et 24 mars.

Stéphane Bern a été conseiller municipal du 9e arrondissement de Paris de 1999 à 2001.

Considéré de longue date comme le "Monsieur Patrimoine" du service public grâce à ses émissions comme "Secrets d'Histoire", l'animateur est chargé par l'Elysée depuis 2017 d'une mission pour le patrimoine. C'est à ce titre qu'il organise un Loto du patrimoine annuel pour financer l'entretien de monuments en péril.

Plus de 275 millions d’euros, dont 155 issus du Loto, ont été mobilisés au profit de la Fondation du patrimoine de 2018 à fin 2023.