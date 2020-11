Stations de ski : "impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes"

Emmanuel Macron a estimé "impossible" mardi soir l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes de fin d'année en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, et indiqué que "les décisions seront finalisées très prochainement".

"Une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", a dit le président de la République, qui souhaite "préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" et une coordination européenne sur le sujet.

La Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère fortement touchés par le coronavirus

Pour l'heure, certains pays comme l'Italie et l'Allemagne penchent pour que les stations de sports d'hiver restent fermées, tandis que d'autres comme l'Autriche hésitent. Lundi, le département de Haute-Savoie présentait le taux d'incidence le plus élevé de France (485,4/100.000 hab) juste devant la Savoie voisine (385,9/100.000) et l'Isère (365,2/100.000).

Cela fait craindre aux autorités que les hôpitaux déjà engorgés par les malades du Covid-19 ne puissent pas accueillir les accidentés du ski. "On souhaite ardemment une ouverture mais pas au détriment de la santé publique", avait déclaré à l'AFP Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM).