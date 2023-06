Soulèvements de la Terre : est-ce la fin du bras de fer entre Gérald Darmanin et Élisabeth Borne ?

Quatorze activistes écologistes ont été placés en garde à vue mardi en Loire-Atlantique et dans la région de Marseille. Ils sont soupçonnés d'avoir mené une action contre la cimenterie Lafarge de Provence fin 2022. Le collectif Soulèvements de la Terre décrit "une opération de communication et d'intimidation". Gérald Darmanin présente ce mercredi le décret en Conseil des ministres. Est-ce la fin d'un bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et la Première ministre qui s'opposait à la dissolution du collectif ?

Une dissolution symbolique

Après les violences survenues le week-end dernier en Savoie lors de la manifestation contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la terre mardi à l'Assemblée nationale : "J'ai également une pensée pour les treize militaires de la gendarmerie qui ont été blessés ce week-end. Aucune cause ne justifie que l'on blesse des policiers ou des gendarmes. À la demande du président de la République et de la Première ministre, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre".

Le ministre de l'Intérieur qualifie ce mouvement "d'écoterroriste". Alors qu'il réclamait sa dissolution depuis plusieurs mois, Elisabeth Borne freinait des quatre fers face à la pression des élus de gauche. Selon un conseiller de l'exécutif, Emmanuel Macron a tranché la semaine dernière, mettant la pression sur sa Première ministre pour qu'elle donne son feu vert à ce décret.

Cette dissolution, qui ravit la droite et énerve la gauche, est surtout symbolique. Les Soulèvements de la Terre est un collectif d'associations. Les entités qui le composent ne sont elles pas menacées.