Sorti du gouvernement, Olivier Véran veut «aller plus loin» et «affronter l'extrême droite»

Remplacé au gouvernement par Prisca Thevenot, le désormais ex-porte-parole Olivier Véran a affirmé vendredi avoir "hâte d'aller plus loin" et vouloir "continuer à affronter l'extrême-droite", alors que son nom est évoqué pour conduire la liste de la majorité aux européennes. "Je retrouve désormais une pleine liberté de parole, j'en userai", a déclaré Olivier Véran lors de la passation de pouvoirs au ministère, souhaitant "longue vie et plein succès" au nouveau Premier ministre Gabriel Attal "et à son gouvernement".

"Je le ferai sans relâche, vous pouvez compter sur moi"

Absent de la première liste de ministres annoncée jeudi soir, Olivier Véran ne sera pas non plus dans celle des ministres délégués attendus dans les prochains jours. "Je redeviens dans quelques semaines député de ma magnifique circonscription urbaine et montagneuse de Grenoble", a-t-il indiqué. Mais "les Français nous poussent à aller plus loin et j'ai hâte d'aller plus loin", a-t-il ajouté, insistant sur son envie de "continuer à affronter le populisme et l'extrême droite, qui sont un poison pour notre pays".

"Je le ferai sans relâche, vous pouvez compter sur moi", a-t-il poursuivi, concluant son discours d'un "à bientôt" qui laisse ouverte la porte d'une candidature européenne, pour les élections de juin.

Son nom circule en effet pour prendre la tête de la liste macroniste, jusqu'ici promise à l'ex-eurodéputé Stéphane Séjourné, promu ministre des Affaires étrangères.