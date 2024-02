SONDAGE - 73% des Français approuvent la suppression du droit du sol à Mayotte

Une suppression annoncée et approuvée par une large majorité. En déplacement dimanche à Mayotte, paralysée par des blocages depuis trois semaines, Gérald Darmanin a annoncé la suppression prochaine du droit du sol dans le 101e département tricolore. Une décision largement approuvée par 73% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche"*.

90% des électeurs de droite sont pour

Dans le détail, les 65 ans et plus sont les plus favorables à la mesure, avec 81% pour, tandis que les 25-34 ans ne sont que 58% à penser qu'il s'agit d'une bonne chose. Mais c'est surtout quand on regarde du côté des opinions politiques que les écarts sont visibles. Les électeurs de gauche sont ainsi très partagés sur la question : 50% sont pour, 49% contre, et 1% ne se prononce pas. Une majorité des sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts est même contre la suppression du droit du sol, soit 47% contre 53%.

À droite en revanche, la question fait nettement moins débat : 90% des sympathisants sont pour, et seulement 10% sont contre. Les électeurs du Rassemblement national y sont favorables à 91%, tandis que chez Les Républicains, on grimpe jusqu'à 94% d'opinion favorable.

65% des Français favorables à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire

Mais derrière la question de Mayotte, se cache celle de la suppression du droit à tout le territoire. Une hypothèse qui, certes, divise plus les sondés, mais qui reste tout de même largement majoritaire avec 65% d'opinion favorable. Comme pour la question mahoraise, les plus de 65 ans sont les plus nombreux à être en faveur de cette mesure (71%), et les 25-34 sont partagés (51% pour). Il faut donc une nouvelle fois, voir le panel à l'aune des opinions politiques pour déceler un clivage.

À gauche, les électeurs y sont largement défavorables avec 63% contre. Un pourcentage qui grimpe jusqu'à 67% chez les électeurs Europe Ecologie-Les Verts. Et une fois de plus, les sympathisants de droite se posent en miroir inversé, avec 89% des sondés pour la suppression, 10% contre et 1% qui ne se prononce pas. Un avis général à droite qui correspond quasi parfaitement aux électeurs des Républicains, qui sont 90% favorables et 10% contre. Quant aux sympathisants du Rassemblement national, ils sont 93% à être pour, et 7% contre.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé le 12 février. Échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.