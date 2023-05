Sommet du G7 : avec qui s'entretiendra Volodymyr Zelensky après son arrivée à Hiroshima ?

Ce samedi matin, le président ukrainien se trouve à bord d'un A330 de la République française, direction Hiroshima, où se tient le sommet du G7. Selon une source diplomatique, c'est lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée, dimanche soir dernier, qu'il a demandé à pouvoir assister à l'événement international.

Une initiative soutenue par la France. Le coût du vol est pris en charge par l'État français et cet avion mis à disposition a également permis à Volodymyr Zelensky de se rendre ce vendredi au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite. "C'est une preuve de confiance entre la France et l'Ukraine", confie un conseiller d'Emmanuel Macron.

>> LIRE AUSSI - Sommet du G7 : la Chine sur la défensive contre de potentielles sanctions

Tête-à-tête avec Joe Biden

L'entourage du président français juge que ce déplacement est très important, car contrairement à une intervention en visioconférence initialement prévue, Volodymyr Zelensky aura l'occasion d'échanger directement avec les chefs d'États et de gouvernements.

Il doit notamment s'entretenir en tête-à-tête avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi et Emmanuel Macron. Surtout, il devrait participer au dîner des dirigeants ce soir. Et surtout, cette arrivée sera l'occasion pour le président ukrainien de plaider sa cause auprès du Brésil, de l'Indonésie ou encore de l'Inde. Ces pays émergents, invités en marge du G7, refusent toujours d'imposer des sanctions contre la Russie.