Municipales à Paris : Benjamin Griveaux officialise sa candidature à l'investiture LREM

C'était un secret de Polichinelle. L'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a officialisé jeudi sa candidature à l'investiture LREM pour les prochaines élections municipales à Paris, et donné le coup d'envoi de sa campagne.

"Paris a été un peu délaissé". "Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris", a-t-il lancé depuis le café Fluctuat Nec Mergitur, à Paris, où il était entouré de ses soutiens.

Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris. pic.twitter.com/Z5s9sEObXm — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 28 mars 2019

"Paris a besoin de se retrouver. Paris a été un peu délaissé, un peu négligé et on a besoin de remettre Paris en marche", a encore déclaré Benjamin Griveaux. "Je ne peux pas me satisfaire que beaucoup de Parisiens quittent cette ville, que beaucoup de Parisiens ne soient plus heureux d'y vivre".

Anne Hidalgo reste en tête dans les sondages. Benjamin Griveaux, qui ne cachait pas ses ambitions pour la capitale depuis plusieurs mois, avait les mains libres depuis son départ du gouvernement, qu'il a quitté mercredi, tout comme son ex-collègue et probable futur concurrent, Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au Numérique.

Selon un sondage Ifop-Fiducial publié dimanche, Anne Hidalgo devancerait légèrement le candidat LREM au premier tour des élections municipales de 2020, avec 22% des intentions de vote pour Benjamin Griveaux, s'il devait être choisi, contre 24% pour Anne Hidalgo. Selon la même enquête, l'écart en faveur de la maire actuelle augmente légèrement dans l'hypothèse d'une liste Mahjoubi (23% contre 20%) ou Villani (24% contre 20%).