«Si vous votez Zemmour, vous aurez à nouveau Macron» : l'appel de Ciotti à voter Pécresse

INTERVIEW

"Eric Zemmour ne peut pas gagner, il ne peut pas être au cœur d'un rassemblement de tous ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron." Sans concession, le député et finaliste du Congrès LR, Éric Ciotti, a estimé au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos que seule Valérie Pécresse peut être le "pivot d'un rassemblement au second tour". Voter pour Eric Zemmour à la présidentielle reviendrait donc, selon Eric Ciotti, à perdre l'élection, mais pas seulement. "Je le dis aux électeurs d'Eric Zemmour à Nice, […] si vous votez pour lui, vous aurez à nouveau Macron !"

Pécresse, la seule capable de battre Macron, selon Ciotti

Un appel à peine voilé à voter pour Valérie Pécresse, championne LR à qui Eric Ciotti a renouvelé son soutien sur Europe 1, la seule capable de battre l'actuel président, en opérant le "rassemblement de tous les électeurs de droite" appuie-t-il. Malgré d'importantes différences entre les programmes des deux candidats, passer d’Eric Zemmour à Valérie Pécresse serait une chose relativement aisée, selon Eric Ciotti, mais surtout nécessaire.

"Toutes les autres solutions reconduiront le mandat Macron"

"Si on veut sauver le pays, il faut arrêter le déclin français qui s'associe à la gestion Macron-Hollande. Ça fait 10 ans, ce sont les mêmes, c'est la même politique. Il faut que les Français ouvrent les yeux. Si on veut arrêter ça il n'y a qu'une candidate qui peut le faire." Et Eric Ciotti d'enfoncer le clou : "Toutes les autres solutions reconduiront le mandat Macron."