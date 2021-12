Régime de Vichy : pour Ciotti, «Éric Zemmour se trompe lourdement sur ce sujet»

Les propos d'Éric Zemmour sur le régime de Vichy n'en finissent plus de faire réagir. Lors de son premier meeting à la Mutualité à Paris, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, n'a pas hésité à s'attaquer à l'ex-journaliste : "comme vous, mes chers amis, je ne choisis pas Pétain, je choisis les marins de l'île de Sein".

"Je suis issu d'une famille gaulliste"

Si Eric Ciotti assure "partager le constat du déclin, du déclassement social et du déclassement identitaire" avec le nouveau candidat à l'élection présidentielle, le député LR des Alpes-Maritimes l'assure : "Je ne partage rien de certaines constatations qu'Éric Zemmour a faites, notamment sur la Seconde Guerre mondiale". "J'ai cité les marins de l'île de Sein dans mes discours. Je suis issu d'une famille gaulliste, je suis issu d'un village qui a été classé 'juste parmi les nations' donc je connais l'histoire", affirme le finaliste au Congrès LR.

"Je ne m'associe pas à la meute"

"Je crois qu'Éric Zemmour se trompe lourdement sur ce sujet", affirme Éric Ciotti. Et d'ajouter : "Cette approche de l'histoire est sans doute un peu éloignée du gaullisme" . Si le député des Alpes-Maritimes affirme ses différences sur ce sujet, il réaffirme son amitié avec l'ancien journaliste. "Je ne m'associe pas à la meute", assure le finaliste du congrès LR. " Éric Zemmour, je le connais depuis longtemps. Et je l'ai dit et je le redis, il y a des différences, des nuances", à garder en tête, estime-t-il.