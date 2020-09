Les premières mesures du projet de loi sur les séparatismes dévoilées

C'est l'un des chantiers annoncé par le nouveau Premier ministre Jean Castex. En juillet, le successeur d'Edouard Philippe à Matignon avait annoncé un futur projet de loi contre les séparatismes, qui devrait être abordé mercredi lors d'un séminaire gouvernemental consacré à la sécurité. En attendant, lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa en dévoilent quelques mesures fortes dans Le Parisien.

Gérald Darmanin et Marlène Schiappa veulent notamment s'attaquer aux zones grises juridiques, avec une première mesure qui concernera les associations. Ils veulent inscrire dans la loi la création d'un contrat d'engagement sur la laïcité. "Nous ne voulons plus un euro d'argent public aux associations qui sont les ennemies de la République", affirme Marlène Schiappa. "Les associations qui bafouent les valeurs de la République seront privées de subventions", explique-t-elle encore.

Lutter contre les pratiques communautaires inégalitaires

Dans le viseur du projet de loi également : les certificats de virginité qui sont établis par des médecins pour des mariages religieux. "On va non seulement l'interdire formellement, mais proposer la pénalisation", assure Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur veut aussi lutter contre les pratiques communautaires qui favorisent l'inégalité entre les femmes et les hommes, comme par exemple le fait de réserver des horaires de piscine à un sexe plutôt qu'un autre.