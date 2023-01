Au Sénat, l'émotion de Pap Ndiaye au moment d'évoquer le suicide de Lucas

L'émotion au cœur du gouvernement. Le 7 janvier dernier, un adolescent de 13 ans s'est suicidé chez lui à Golbey, dans les Vosges. Face à ce drame, sa famille dénonce qu'il était la cible récurrente de plusieurs de ses camarades et notamment à cause de son homosexualité. Ce mercredi, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel a interpellé le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye au Sénat sur le harcèlement scolaire, l'homophobie et le suicide du jeune Lucas. "L'école est dans la société, nourrie par ses haines et pétrie par ses violences. Aurez-vous, pour la famille de Lucas, l'humilité de changer ?", interroge-t-elle.

Pap Ndiaye ému par l'affaire

Le suicide de Lucas n'a pas laissé indifférent le gouvernement français. "Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mot", a répondu dans un premier temps le ministre de l'Éducation nationale à la sénatrice. Une première phrase marquée par la voie tremblante de Pap Ndiaye, touché par les propos de Mélanie Vogel, et suivie d'une interrogation : "qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?". Après cela, le politicien a pris le temps d'adresser ses "pensées les plus émues" à ses parents, ses proches et ses amis, avant de s'exprimer sur les sujets qui ont poussé le jeune Lucas au suicide.

"Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, l'homophobie, car oui l'homophobie tue, doit demeurer une priorité du gouvernement", insiste le ministre. Pap Ndiaye poursuit en précisant que l'orientation sexuelle est souvent un point d'appui des auteurs de harcèlement. "Nous agissons pour changer les représentations qui alimentent les haines. En matière d'homophobie et d'égalité entre les femmes et les hommes, la prévention passe en particulier par l'éducation à la sexualité. C'est pour cela que dès septembre dernier, j'ai pris des mesures pour rendre effectifs ces enseignements qui, admettons le, ne sont pas correctement assurés aujourd'hui", souligne Pap Ndiaye.

.@PapNdiaye répond à @Melanie_Vogel_ : "Ce drame montre que la lutte contre le harcèlement, contre l'homophobie, parce que oui, l'homophobie tue, doit demeurer une priorité du @gouvernementFR. Nous avons encore du chemin à faire et l'éducation nationale est pleinement engagée." pic.twitter.com/4P242Cru0R — Sénat Direct (@Senat_Direct) January 18, 2023

L'engagement de Pap Ndiaye

Puis, le ministre a abordé le sujet de la lutte contre l'homophobie pour répondre à la sénatrice. "J'ai décidé que dans chaque académie devrait être généralisés dans les prochaines semaines, des groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre les LGBT phobies. Et je vais suivre cela personnellement", assure-t-il.

"Nous avons encore, c'est vrai madame la sénatrice, du chemin à faire", reconnaît Pap Ndiaye. En revanche, le ministre tient à préciser que l'Éducation nationale est pleinement engagée en la matière. "Vous pouvez compter sur moi", conclut-il.