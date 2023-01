Vosges : tout un collège se recueille aux obsèques du jeune Lucas, qui s'est ôté la vie

Des couleurs arc-en-ciel dans la grisaille des Vosges. Les obsèques du jeune Lucas ont eu lieu samedi après-midi, pour rendre hommage à l'adolescent de treize ans qui s'est donné la mort il y a une semaine à son domicile. D'après ses proches, il était victime de harcèlement scolaire et d'insultes homophobes. Malgré le vent, la pluie et le froid, une cinquantaine de personnes sont venues aux obsèques de Lucas pour lui rendre un dernier hommage. Parmi elles, beaucoup de collégiens. Des camarades de classe de l'adolescent comme Louna.

Une marche blanche

"C'était l'un de mes meilleurs amis et il m'avait déjà dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il se faisait harceler. Et qu'on se moquait de lui parce qu'il aimait les garçons et les filles. Il disait souvent qu'il en avait marre", confie l'adolescente. Sur les manteaux des personnes présentes à l'enterrement, de nombreux pins aux couleurs arc-en-ciel étaient visibles, pour dénoncer l'homophobie dont le jeune collégien s'est dit victime.

Brian est venu accompagner son fils de 13 ans, lui aussi ami de Lucas. "Vu que Lucas était homosexuel, on a voulu lui rendre hommage en mettant tous un signe LGBT. On l'a tous fait", décrit-il. Une demande de la famille, qui souhaite aussi organiser une marche blanche à Épinal dans les prochaines semaines. En attendant, une enquête a été ouverte pour déterminer si le passage à l'acte de l'adolescent est effectivement lié au harcèlement scolaire qu'il subissait.