Ségolène Royal le répète : "On m’a proposé" d’entrer au gouvernement

INTERVIEW

Ségolène Royal persiste et signe. L'ancienne ministre de l'Écologie avait assuré début juillet avoir été contactée pour entrer au gouvernement, une information rapidement démentie par l'Élysée. Mais Ségolène Royal a maintenu sa version, mercredi soir sur Europe 1. "On me l’a proposé en tout cas", assure-t-elle, avant d'expliquer pourquoi elle n'a aucun regret de ne pas être entrée au sein du gouvernement.

"Ça n’avait de sens que s’il y avait eu une évolution politique plus profonde, c’est-à-dire une remise à nouveau des services publics qui ont été drastiquement réduits au cours de ces dernières années. Et puis une offensive beaucoup plus forte sur la question environnementale pour laquelle il y a eu des reculs inqualifiables ces trois dernières années", a critiqué l'ancienne candidate à la présidentielle.

Ségolène Royal critique la politique gouvernementale sur l'écologie

Ségolène Royal a ensuite vivement pointé du doigt la politique environnementale menée par le gouvernement, déplorant de nombreux "reculs" en la matière. "Ça supposerait déjà une remise à niveau de tout ce qui a reculé, comme les échéances sur la diminution du nucléaire ou des autorisations sur la déforestation qui ont été organisées", juge-t-elle.

"Il y a eu aussi l’affaiblissement des protections des établissements classés, c’est-à-dire les usines dangereuses, qui a été entérinée. Il y a également l’affaiblissement des sites naturels, ainsi qu’un recul sur l’application de l’accord de Paris sur le climat."