Sécurité sociale : François Bayrou déclare que le déremboursement des médicaments «ne sera pas repris»

Envisagée à l'automne par Michel Barnier puis abandonnée sous la pression du RN, "la mesure de déremboursement de certains médicaments et de consultations" médicales "ne sera pas reprise", a annoncé mardi le Premier ministre François Bayrou.

A rebours de ces pistes d'économies, "le gouvernement proposera une hausse notable" des dépenses de santé afin "d'améliorer les conditions de travail des soignants et de protéger les plus fragiles", a affirmé François Bayrou dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, confirmant au passage "le remboursement intégral des fauteuils roulants dès 2025", promesse formulée par Emmanuel Macron il y a bientôt deux ans.

La santé mentale, grande cause nationale en 2025

Le chef du gouvernement a également estimé qu'il fallait "aussi travailler sur l’enjeu clé de la démographie médicale, en impliquant notamment les élus territoriaux, et en menant de front la question de la formation des soignants. Je souhaite confirmer que la santé mentale sera la grande cause nationale en 2025, comme l’avait décidé mon prédécesseur Michel Barnier."

"Dans ce cadre, pour faire face à l’enjeu de la soutenabilité de l’hôpital, le gouvernement proposera une hausse notable de l’ONDAM (Objectif national de dépenses d'assurance maladie, ndlr), ce qui permettra d’améliorer les conditions de travail des soignants et de protéger les plus fragiles. À cette fin, la mesure de déremboursement de certains médicaments et des consultations ne sera pas repris."