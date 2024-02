Salon de l'agriculture : Céline Imart, candidate LR et agricultrice, en campagne auprès de ses confrères pour les Européennes

"On vient montrer qu'il y a des gens qui travaillent". C'est avec ces mots que les LR expliquent la présence de Xavier Bellamy et Céline Imart dans les allées du Salon de l'agriculture ce lundi à Paris. La droite souhaite mettre en avant son travail réalisé durant cinq ans au Parlement européen pour ainsi se démarquer du RN et de Jordan Bardella qui jouit d'une grande popularité dans le salon. Pourtant, la tête de liste aux élections européennes pour le parti de Marine Le Pen est pointé du doigt pour ses absences répétées à Strasbourg.

Françoix-Xavier Bellamy lui, assume l'étiquette de bon élève, et vient mettre en avant son bilan au Parlement européen, marqué par une opposition frontale au projet "De la Ferme à la Fourchette", stratégie de décroissance agricole prônée par Bruxelles et votée par les eurodéputés macronistes. Le combat porté par la tête de liste LR serait d'ailleurs, selon le parti, la raison du ralliement de Céline Imart, nouvelle numéro deux sur la liste LR.

Une agricultrice en campagne

L'agricultrice du Tarn, diplômée de Sciences Po et de l'Essec, est donc en campagne auprès de ses confrères agriculteurs. Elle a la lourde tâche d'incarner une troisième voie entre Renaissance et le RN : celle d'une droite opposée à la fermeture des frontières, mais soucieuse de lutter contre la concurrence déloyale. Pour Les Républicains, capter la colère des agriculteurs est un enjeu de taille. En 2022, 30% avaient voté pour Emmanuel Macron alors que beaucoup semblent aujourd'hui tentés par le vote RN.