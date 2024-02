«Il aurait dû reporter» : au Salon de l'Agriculture, la visite d'Emmanuel Macron a agacé les visiteurs

La visite aura été mouvementée. Ce samedi, à l'occasion de l'ouverture de la 60e édition du Salon de l'Agriculture, le président de la République s'est rendu à la Porte de Versailles pour faire sa traditionnelle visite de l'événement. En pleine crise agricole, les forces de l'ordre ont fait face à de nombreux agriculteurs remontés contre le président de la République. Ce dernier s'est entretenu avec les syndicats et avec des agriculteurs dans un débat organisé dans la matinée.

Une présence qui met de l'huile sur le feu

Mais pour les 68.000 visiteurs de ce samedi, cette première journée à la plus grande ferme de France ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est le cas pour Thierry, qui a fait la route depuis le Morbihan pour passer une journée au Salon de l'Agriculture en famille. La visite d'Emmanuel Macron a largement gâché la fête pour cet ancien agriculteur. "C'était un peu le bazar dans le Hall 1 parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Je ne trouve pas ça normal. Pour moi, il a monopolisé le salon alors qu'il savait très bien que les tensions étaient fortes", explique-t-il au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "Je pense qu'il aurait dû reporter et venir en milieu de semaine pour apaiser les tensions".

L'apaisement est loin d'être le maître mot de la journée. Le président a plutôt jeté de l'huile sur le feu avec sa présence ce samedi, estime Sabrine. "Il n'avait pas à causer beaucoup de perturbations. Les agriculteurs, ça fait longtemps qu'il aurait dû les aider. Maintenant, c'est pas en venant au salon que ça va régler les problèmes", juge-t-elle.

Vers des journées plus apaisées ?

Le pavillon 1 a été largement bloqué pendant la matinée, tandis que le pavillon 4 l'a été pendant l'après-midi. De quoi perturber les visiteurs mais aussi les exposants. Bruno n'a vu presque que des politiques et des journalistes de la journée. "On a payé un stand qui nous a coûté assez cher et toute cette après-midi, on a vu personne parce que le hall était bloqué, parce que Monsieur le Président était là. Donc aujourd'hui, c'est une journée perdue à l'expo", regrette l'exposant.

Il espère désormais avoir des journées plus apaisées alors que d'autres personnalités politiques sont attendues au salon. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, doit arriver dans quelques heures.