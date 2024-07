Salaire divisé par deux, plus d'accès au banc des ministres... Pour Gabriel Attal, retour à la vie de député

Pour Gabriel Attal, il ne faudra pas se tromper de direction en arrivant à l'Assemblée nationale ce jeudi. Le Premier ministre démissionnaire, élu député lors des législatives, ne retrouvera pas le banc des ministres à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire.

Comme à chaque début de législature, les députés sont tenus de respecter l'ordre alphabétique. Chaque place est déterminée par les noms de famille des parlementaires et Gabriel Attal va donc s'installer entre deux députés écologistes : Clémentine Autain et Christine Arrighi. Non loin de lui, séparé seulement de deux sièges, se trouvera l'élu insoumis, triple fiché S, Raphaël Arnault.

Quelques avantages conservés

Un retour pour le moins radical au sein de l'hémicycle pour Gabriel Attal qui doit également faire une croix sur sa rémunération de chef du gouvernement. Adieu les 15.900 euros brut mensuels, le Premier ministre démissionnaire touchera désormais environ 7.600 euros brut, soit deux fois moins. Il gardera toutefois quelques avantages liés à la fonction : voiture, chauffeur ou encore protection policière.

Aucun changement en revanche pour les ministres qui ne sont pas députés. Leur rémunération reste la même tant qu'un nouveau gouvernement n'est pas nommé. Ainsi, ceux qui ont perdu ou qui ont retiré leur candidature aux législatives, comme Sabrina Agresti-Roubache, en ressortent gagnants. D'un point de vue strictement pécuniaire, le salaire d'un ministre est fixé à 10.600 euros brut mensuels.