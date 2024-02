Délinquance: «Il faut mettre les parents devant leurs responsabilités», déclare Sabrina Agresti-Roubache

Au micro de Romain Desarbres, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, s'est dit en faveur d'une politique anti-délinquance qui mettrait l'accent sur la prévention. Elle insiste également pour "mettre les parents devant leurs responsabilités" dans les cas de délinquance d'enfants et d'adolescents. Elle nuance tout de même son propos en évoquant les difficultés que peuvent rencontrer les familles monoparentales dans l'éducation des enfants.

"On ne peut plus laisser des parents avoir des enfants qui saccagent tout sans les mettre devant leurs responsabilités. Quand on fait des enfants, on en est responsable, sauf dans les cas de problèmes sociaux ou psychiatriques", poursuit-elle.

Prévention pour les consommateurs de drogues

Sur la prévention, la secrétaire d'État souhaite sensibiliser sur les conduites addictives, notamment en travaillant sur les consommations de drogues : "Pas de consommateur, pas de dealer. À Marseille, les consommateurs comparaissent désormais. Le président de la République avait demandé le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle directement sur ceux qui sont sanctionnés et qu'on contrôle avec une détention de drogue. C'est important de responsabiliser".