Retraites : "Nous définirons un âge d'équilibre", maintien d'un départ "possible" à 62 ans, dit Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré mercredi à l'Assemblée nationale que la future réforme des retraites maintiendra "la possibilité d'un départ à 62 ans" mais que l'exécutif définira "un âge d'équilibre".

"Chacun pourra faire son choix"

"Nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps", a indiqué le Premier ministre, mais "en ne bougeant pas l'âge légal", a-t-il pris soin de préciser. "Ainsi, chacun pourra faire son choix, en liberté et en responsabilité", a-t-il ajouté.