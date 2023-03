Retraites : le Sénat se penche sur l'emploi des seniors, forte mobilisation attendue mardi

Le Sénat s'est penché dimanche sur l'emploi des seniors et continuera lundi, avant une nouvelle mobilisation mardi des syndicats qui ambitionnent de mettre la "France à l'arrêt" contre le projet de réforme des retraites. Les sénateurs, majoritairement de droite, avaient voté précédemment l'extinction pour les futurs embauchés de plusieurs régimes spéciaux, dont ceux de la RATP et des énergéticiens.

Le Sénat a adopté l'article 2

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sénat a adopté l'article 2 du projet de réforme, sur la création d'un "index seniors" dans les entreprises, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Elles seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés. Les parlementaires se pencheront lundi matin sur la proposition des rapporteurs de créer un CDI nouvelle formule pour inciter à l'embauche de seniors au chômage.

Si les débats avancent pas à pas au palais du Luxembourg, le mouvement social passe lui "la vitesse supérieure" en prévision de la journée du 7 mars, comme l'a appelé de ses vœux le N.1 de la CGT Philippe Martinez dans le JDD. Les syndicats comptent mobiliser mardi, sixième journée d'action, davantage encore que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,27 million de participants et l'intersyndicale plus de 2,5 millions. De source policière, entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus, dont 60 à 90.000 à Paris.

Un mardi "noir" ?

De très fortes perturbations sont prévues dans les transports urbains et ferroviaires, l'ensemble des syndicats ayant appelé à la grève reconductible à la RATP et à la SNCF, à partir de mardi. Seul un train sur cinq circulera pour les TGV Inoui et Ouigo ainsi que pour les TER. La circulation sera quasi totalement à l'arrêt sur les Intercités et de nombreuses perturbations sont à prévoir sur les Transiliens. Pour la SNCF, "il y aura des jours difficiles. (...) Les choses ne s'arrêteront sans doute pas le 7 mars au soir ou le 8 mars au matin", a prévenu a prévenu le ministre délégué aux Transports Clément Beaune sur France 3.

Dans le métro parisien, la plupart des lignes verront leur circulation restreinte principalement aux heures de pointe, à l'exception des lignes 1, 14 et 4. Pour les RER, il faudra compter d'un train sur deux à un sur 5 selon les trajets.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer mardi et mercredi à 20 à 30% de leurs vols, en prévision de la grève des contrôleurs aériens. A l'invitation de la CGT, d'autres professions sont appelées à une grève reconductible : raffineurs, électriciens et gaziers, éboueurs, dockers, ouvriers du verre et de la céramique... Le secrétaire général de la fédération CGT de la Chimie, Emmanuel Lépine, s'est dit prêt à "mettre à genoux l'économie française" pour obtenir gain de cause.

Dans l'énergie, le mouvement a débuté dès vendredi avec des baisses de production dans plusieurs centrales nucléaires comme celle de Gravelines (Nord). Les enseignants seront aussi à nouveau en grève, parfois de manière reconductible. D'autres secteurs comme l'agroalimentaire, connaissent aussi des appels à la grève. Les syndicats s'attendent en outre à des initiatives plus inhabituelles : chantiers à l'arrêt, rideaux de magasins fermés, péages ouverts, routes bloquées... Dès dimanche soir, des routiers envisagent de débrayer avec à la clef des blocages de zones industrielles ou des opérations-escargots. D'autres mobilisations sont prévues, en parallèle des débats au Sénat, qui s'achèveront quoi qu'il arrive le 12 mars.

Le 8 mars placé sous la signe d'une réforme des retraites jugée particulièrement injuste pour les femmes

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, sera cette année placé sous le signe d'une réforme des retraites jugée particulièrement injuste pour elles. L'intersyndicale se réunira dans la soirée mardi pour déterminer les suites à donner à la contestation. La date du 11 a été évoquée, sans être confirmée à ce stade.

Côté majorité et pros-réforme, la riposte s'organise en ordre dispersé en attendant une prise de parole de la Première ministre Elisabeth Borne lundi soir sur France 5. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a défendu samedi dans le Parisien une "réforme de gauche", "sans perdants". En marge d'une visite du Salon de l'agriculture, son homologue des Comptes publics Gabriel Attal a haussé le ton, dénonçant des grèves qui vont bloquer les Français "qui triment". A l'unisson, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, a jugé dimanche "absolument inacceptable de vouloir mettre la France à genoux".

Invitée sur Europe 1 dimanche, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a martelé que la réforme était "indispensable" pour financer le système. Les sénateurs sont, eux, favorables à l'examen d'une autre piste. Malgré l'avis défavorable du gouvernement, ils ont voté pour le lancement d'une étude sur un système de retraite mixte par capitalisation, une demande de la droite qui estime que c'est le "meilleur moyen de consolider" le dispositif.