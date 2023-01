Retraites : «Je ne cède pas sous la menace», lance le sénateur LR Bruno Retailleau

Au micro de Sonia Mabrouk, le sénateur LR Bruno Retailleau a défendu le très contesté projet de réforme des retraites. La mobilisation prévue ce jeudi par l'intersyndicale s'annonce massive. Tous les moyens semblent bons pour faire reculer le gouvernement. Ainsi, la fédération CGT des mines et de l'énergie envisage des coupures contre les élus qui y seraient favorables. Des méthodes qui indignent le sénateur LR : "ce sont des méthodes qui sont illégales et qui sortent de l'État de droit. J'appelle l'État à sanctionner fermement ce genre d'agissements".

"Si jamais ça devait arriver, je tiendrai tête parce que je ne cède pas sous la menace", a-t-il ajouté.

"L'intérêt général"

Le président du groupe LR au Sénat estime que la réforme des retraites est "d'intérêt général". Bruno Retailleau a soulevé deux arguments en faveur de la réforme des retraites : "Il en va de notre modèle social qui est le régime par répartition. C'est un équilibre entre les jeunes et les moins jeunes. Il y a de moins en moins de jeunes. Si on ne fait pas cette réforme, il n'y aura pas de retraites pour les plus jeunes".

Il explique également la nécessité de la réforme par le manque par la "dénatalité" présente en France. "J'appelle aussi le gouvernement à mener une grande politique familiale", indique le sénateur LR. D'après Bruno Retailleau, le président Emmanuel Macron à "détricoter" la politique familiale : "Nous n'avons plus d'universalité des allocations familiales, l'aide pour les jeunes enfants a été réduite, le quotient familial a été réduit. Il faut une grande politique familiale", a-t-il expliqué.