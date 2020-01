Retraites : Gérard Larcher dénonce "une faute originelle" du gouvernement

INTERVIEW

Invité du Grand Rendez-Vous sur Europe 1, Gérard Larcher​, président Les Républicains du Sénat a estimé que le gouvernement avait commis "une faute originelle" sur la réforme des retraites "en décidant de ne pas parler de l'âge légal" de départ. Lui, comme la quasi-totalité de la droite d'ailleurs, estime qu'on ne peut assurer la pérennité budgétaire du système de retraite qu'en retardant cet âge de départ. À l'inverse, Emmanuel Macron a martelé pendant sa campagne qu'il n'y toucherait pas.

Mais pour Gérard Larcher, cette promesse a conduit le président à tergiverser et choisir la solution hybride de l'âge pivot, suscitant une levée de boucliers. Pour que finalement cet âge pivot soit abandonné et, avec lui, selon le président du Sénat, tout espoir de conserver un équilibre budgétaire. "Je ne veux pas tromper les générations futures", explique-t-il. "Je suis pour sauver le système par répartition. Et ne pas le conduire à l'équilibre, c'est à termes le conduire vers un système par capitalisation, totalement inégalitaire."

>>Plus d'informations à suivre