Retraites des policiers : le gouvernement prendra en compte "la dangerosité" du métier

Le futur régime de retraite des policiers sera modifié "comme pour tous les Français" mais le gouvernement prendra en compte la "dangerosité de leur métier", a déclaré Christophe Castaner mercredi, avant une "marche de la colère" organisée par les syndicats à Paris.

"Reconnaître cette spécificité"

"Il y aura une modification de leur régime comme pour tous les Français, mais il y aura la prise en compte de la dangerosité de leur métier de policier", a affirmé le ministre de l'Intérieur sur France 2. "Il faut faire la différence entre ceux qui sont dans un métier dangereux et l'ensemble des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas confrontés aux mêmes réalités", a-t-il expliqué.

"La dangerosité du métier, elle est liée au fait de devoir porter une arme, elle est liée au fait par exemple, quand vous êtes policiers de dire à votre enfant 'ne dis pas le métier que je fais'. C'est aussi ça dont il faut s'occuper", a complété Christophe Castaner. Le ministre a annoncé qu'une rencontre serait organisée le 18 octobre avec le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, "pour que nous puissions travailler pour reconnaître cette spécificité".

Les discussions autour du Livre blanc sur la sécurité bientôt lancées

La contestation de la réforme des retraites est l'un des mots d'ordre d'une grande manifestation baptisée "marche de la colère" et organisée mercredi à Paris à l'appel de l'ensemble des syndicats de police. Ces organisations craignent une remise en cause de leur avantageux système de bonifications. Actuellement, l'ensemble des policiers sont en catégorie dite "active" et bénéficient d'une bonification spéciale dite "du cinquième" ou "quinquennale", qui leur offre une annuité (quatre trimestres) de cotisation tous les cinq ans. Elle est plafonnée à cinq annuités. Pour être éligible à cette bonification, le fonctionnaire doit avoir exercé 27 ans.

Selon les préconisations du rapport Delevoye, dans le futur système, les catégories dites "actives" seront réservées aux agents exposés au danger, ce qui exclut a priori les emplois de bureau. Le 17 septembre, le ministre de l'Intérieur avait assuré vouloir défendre "jusqu'au bout la spécificité du statut" des forces de l'ordre. Lors de son interview sur France 2, mercredi, Christophe Castaner a également prévu de lancer officiellement le 14 octobre, les discussions autour du Livre blanc sur la sécurité, prélude à la future loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure annoncée pour 2020.