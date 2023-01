Retraites : Des élus et des militants sont envoyés sur le terrain pour défendre la réforme

"Ils ne s'arrêtent pas, ils prennent le tract et puis c'est tout", raconte d'un ton las, une militante de la majorité présidentielle dans les rues de Paris. Ce week-end, des élus et des militants ont été envoyés en première ligne sur le terrain pour tracter, faire de la pédagogie et défendre le projet de loi sur les retraites présenté lors d'une conférence de presse mardi dernier par la Première ministre, Élisabeth Borne. L'objectif étant de rallier tant bien que mal l'opinion publique à une des réformes les plus impopulaires du quinquennat d'Emmanuel Macron.

"C'est humiliant et méprisant"

59 % des Français se disent "opposés" à la réforme des retraites, selon un sondage Elabe pour BFMTV. Un chiffre constaté dans les rues de la capitale : "On sort du Covid, il y a une inflation galopante et on choisi le plus mauvais moment pour faire cette réforme", critique un passant qui regrette un timing inadéquat. D'autres, ironise sur le projet de loi : "On aura eu douze réformes avant que je ne sois à la retraite. Plus j'avance, plus on recule.", raconte un homme qui ne se sent pas concerné par la réforme. Certains ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils passent devant des militants en train de tracter : "C'est humiliant et méprisant", grogne de son côté une passante.

Malgré une forte opposition et un exercice difficile, la tractation reste nécessaire selon les militants : "c'est très intéressant de parler aux gens parce qu'ils vous disent concrètement ce qu'ils pensent", argumente l'une d'entre eux. Malgré les réticences, la motivation et l'envie restent bien présentes. Les militants vont continuer de tracter ce dimanche sur un autre marché parisien.