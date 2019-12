Retraite : "Les femmes seront les grandes gagnantes" de la réforme, promet Edouard Philippe

"Les femmes seront les grandes gagnantes" de la réforme, a assuré mercredi le Premier ministre Edouard Philippe en présentant le projet de réforme des retraites. Le nouveau système accordera notamment "des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce dès le premier enfant, et non à partir du troisième comme aujourd'hui", a-t-il expliqué, en indiquant que "cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents".

Edouard Philippe a annoncé la mise en place d'"un système en points, et non en trimestre, qui fera que le travail paye davantage, puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits". Par ailleurs, le locataire de Matignon a assuré que "la loi prévoira une règle d'or pour que la valeur du point acquis ne puisse pas baisser". La valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux et indexée sur les salaires "qui dans notre pays augmentent plus vite", a encore précisé le chef du gouvernement.

Parmi les autres mesures retenues par l'exécutif dans cette réforme, au terme d'une consultation de deux ans, figurent la garantie d'une retraite minimum à 1.000 euros et "85% du SMIC dans la durée", la mise en place d'un âge légal de départ à 62 ans, avec "un âge d'équilibre" et "un système de bonus-malus". Le projet de loi sera présenté au Parlement en février.