«Résistance, élévation»... ce qu'il faut retenir du déplacement de Macron au Mont-Saint-Michel

Un président venu célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qui fait de ce déplacement un symbole politique. Et comme s'il s'agissait d'envoyer une carte postale aux Français, mais surtout à ses opposants, le chef de l'État file la métaphore. "C'est un lieu qui est au cœur de notre histoire, qui nous enseigne cet esprit de résistance, que nous avons su à chaque fois avoir, et d'élévation. C'est ça l'enseignement du Mont-Saint-Michel", a affirmé Emmanuel Macron lors de son déplacement.

"Donner la force de relever les grands défis"

L'élévation à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ou comment Emmanuel Macron s'attelle désormais à vanter la France éternelle. "Cet esprit, si je puis dire, il doit nous donner la force de relever les grands défis qui sont les nôtres. On peut soit sombrer dans une espèce de déclinisme, de peur, d'angoisse ou de confrontation, soit considérer que notre histoire nous enseigne qu'on a toujours su, en regardant loin, nous nourrir de ces moments de tension pour construire quelque chose de plus grand que nous", souligne le président de la République.

Ce rendez-vous était l'occasion pour lui de répondre sur les rumeurs de tensions avec Elisabeth Borne. "Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature mais du clapotis. Et donc on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là-aussi, il faut de la rigueur parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse", insiste le chef de l'État. Le président qui, après un bain de foule au milieu des touristes, a prononcé ces mots lors de son discours : "Ce lieu nous ramène à ces confluences du passé qui nous permettent d'embrasser l'avenir sans nous diviser". Mardi, son périple normand prendra fin sur les plages du débarquement.