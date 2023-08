Rentrée politique : Élisabeth Borne enchaîne les rendez-vous avec ministres et membres de la majorité

Qui dit fin du mois d'août, dit rentrée pour le gouvernement. Si le président de la République et la Première ministre rentrent à peine de leurs vacances respectives, chacun s'attelle déjà à réorganiser et réaffirmer le rôle des ministres et divers acteurs au sein du paysage politique français. C'est pourquoi Élisabeth Borne doit s'entretenir dès ce lundi avec Gabriel Attal et Olivier Véran, mais aussi avec le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné.

Un consensus peu probable sur l'immigration et le budget 2024

Mardi, ce sont les présidents des deux autres partis de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou, qui seront reçus tour à tour avant un rendez-vous avec Bruno Le Maire. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour la Première ministre, confirmée sans réel enthousiasme dans ses fonctions en juillet par le chef de l'État. Certains de ses ministres ne cachent plus leur ambition, à l'image de Gérald Darmanin, qui a lancé une offensive estivale afin de se positionner pour la présidentielle de 2027.

Mais Élisabeth Borne ne compte pas se laisser faire. Son entourage laisse entendre qu'elle va mettre davantage l'accent sur son rôle de cheffe de la majorité dans les semaines à venir. L'objectif est bien sûr de tenter d'afficher l'unité de son camp. Il faut dire que la session parlementaire qui va s'ouvrir s'annonce particulièrement complexe, avec en particulier deux dossiers brûlants sur lesquels il sera très difficile d'obtenir consensus, comme le projet de loi sur l'immigration et le texte sur le budget 2024.