Rencontre avec le roi Charles III, séjour du pape : Emmanuel Macron entame une semaine primordiale

C'est une semaine particulièrement chargée qui s'annonce pour le président de la République. Dès mercredi, Emmanuel Macron recevra pour le roi d'Angleterre Charles III. Et le chef de l'État le sait : la réception d’une tête couronnée venue d’Outre-Manche reste à jamais gravée dans les esprits des Français.

De la réussite de cette visite dépendra la réputation de la France, mais aussi et surtout celle du locataire de l’Élysée, lui qui a déjà repoussé en mars dernier la venue de Charles et Camilla en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Et la semaine s’annonce longue et périlleuse car deux jours après l’arrivée du monarque britannique, c’est une autre figure planétaire qui débarquera à Marseille vendredi : le pape François.

Des faits et gestes scrutés

Emmanuel Macron assistera à la messe qui sera donnée au Stade Vélodrome samedi. L’image fera là aussi le tour du monde alors que le Pape, dans le contexte de la crise migratoire à Lampedusa, s’exprimera sur les migrants toujours plus nombreux à vouloir traverser la Méditerranée pour rejoindre une Europe qui semble impuissante.

Chaque geste, chaque attitude du Président sera donc scrutée. Si tant est qu’il n’y est pas le moindre incident en marge de ces deux événements.