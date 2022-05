Remaniement : quel est l'agenda d'Élisabeth Borne à Matignon ?

Après sa première journée passée au 57 rue de Varennes, Élisabeth Borne continue ce mercredi à enchaîner les réunions et les entretiens, physiquement ou par téléphone, avec de potentiels futurs ministres. Un travail supervisé de très près par Emmanuel Macron. Le nouveau gouvernement devrait ainsi être connu entre aujourd'hui et vendredi. Plusieurs sources évoquent une équipe resserrée, composée d'une quinzaine de ministres. Les ministres délégués et autres secrétaires d'État devraient être nommés eux, après les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains.

Premier déplacement attendu comme cheffe de la majorité

En attendant, Élisabeth Borne a trouvé son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, énarque et ancien directeur adjoint de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon. Il était depuis 2018 le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.

Une fois son gouvernement nommé, Élisabeth Borne pourrait effectuer en fin de semaine un déplacement dans le Calvados, département où elle se présente aux législatives. Elle lancerait ainsi la campagne d'"Ensemble", le mouvement d'Emmanuel Macron, en tant que candidate, mais aussi comme nouvelle cheffe de la majorité.

Un plan anti-inflation dès juin

Viendra ensuite son premier grand chantier à Matignon : un plan anti-inflation qui pourrait être présenté début juin en Conseil des ministres. Celui-ci pourrait comprendre le gel des prix du gaz, de l'électricité, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, ou encore l'indexation des retraites sur l'inflation.