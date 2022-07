Remaniement : la semaine s'annonce intense pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne

Si le week-end est chargé pour l'exécutif, le début de semaine sera également agité, avec un remaniement qui devrait avoir lieu ce lundi, juste avant un conseil des ministres. Un agenda au pas de course pour Emmanuel Macron qui entend occuper l'espace de ce début de semaine.

Donner le ton du second quinquennat

Le Président a jusqu'à mardi soir au plus tard pour annoncer la formation de son nouveau gouvernement. Au-delà de la succession des ministres battus aux législatives, notamment d'Amélie de Montchalin au ministère de la Transition écologique, de Brigitte Bourguignon à la Santé et de Justine Bénin comme secrétaire d’État à la mer, il faut également remplacer Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer, qui est désormais présidente de l'Assemblée nationale. Pour le chef de l'État, l'enjeu est d'enfin donner le ton de son second quinquennat, qui n'a pas encore vraiment commencé.

Ensuite, ce mercredi aura lieu un nouveau conseil des ministres qui interviendra juste avant le discours de politique générale d'Élisabeth Borne. Pour le moment, on ne sait pas encore si l'hôte de Matignon sollicitera le vote de confiance des députés.