Régionales : "Que Dupont-Moretti s'occupe de parler des Hauts-de-France", tacle Sébastien Chenu

INTERVIEW

Sébastien Chenu, député du Nord et candidat du Rassemblement National aux élections régionales dans les Hauts-de-France, a critiqué sur Europe 1 jeudi les listes menées par l'opposition. En particulier celles du président LR sortant Xavier Bertrand, et de la majorité présidentielle sur laquelle figure notamment Eric Dupont-Moretti, menée par Laurent Pietraszewski.

"Les gens ont les yeux ouverts"

La liste LREM dans les Hauts-de-France comporte effectivement cinq ministres, Laurent Pietraszewski, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti (Garde des Sceaux), Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset. Pour le député du RN, les sondages qui font état de la stagnation de la liste malgré ce casting montrent que "les gens ont les yeux ouverts". "Eric Dupont-Moretti vient le weekend insulter les électeurs du Rassemblement National", a critiqué Sébastien Chenu. "Il a l’insulte à la bouche : nous sommes des fascistes, nous sommes une menace pour la démocratie... Qu’il s’occupe de parler de notre région ! Quelles sont ses solutions ?", a-t-il demandé.

Le Garde des Sceaux, qui porte les élections pour LREM dans le Pas-de-Calais (mais pas au niveau de la région), était effectivement en visite à Loos-en-Gohelle le 8 mai et avait entre autres déclaré : "Je ne veux pas chasser sur les terres du RN, je veux chasser le RN", et "ces terres méritent bien mieux que ce que nous propose le Front national, qui est le contraire de l'idée que je me fais de la démocratie".

D'après Sébastien Chenu toutefois, Eric Dupont-Moretti "est l’incarnation du laxisme", tandis que le RN proposerait à l'inverse "que la région soit un bouclier contre les insécurités". La critique du président de région LR sortant, Xavier Bertrand, pour l'instant en tête dans les sondages, n'a pas non plus été en reste sur le sujet : "Nous souhaitons qu’on consacre des moyens, qu’on sécurise les trains et les gares, ce qui n’a pas été fait par Xavier Bertrand", a ainsi déploré le candidat RN.

Xavier Bertrand a "une vocation de castor"

Ce dernier a fait du thème de la sécurité son principal cheval de bataille, tout comme la lutte contre l'islam politique, que subventionnerait selon lui Xavier Bertrand. "Lorsque je lui ai demandé qu'il cesse de financer des structures, notamment des radios qui diffusaient les discours de Tariq Ramadan, il a refusé", a-t-il affirmé.

Mais aujourd'hui, ces subventions sont bel et bien à l'arrêt. Comme le rapporte Le Figaro, Xavier Bertrand va même faire appel d'une décision du tribunal administratif du 31 mars qui donne raison au lycée Averroes (lycée musulman sous contrat) qui demandait à percevoir une subvention par la Région. Le président LR des Hauts-de-France l'avait refusée en 2019 car 850.000 euros avaient été reçus par le lycée venant du Qatar Charity en 2014, via une mosquée de Mulhouse. "Oui, car il a été mis dans le corner, il a été obligé de reconnaître que nous avions raison", a martelé Sébastien Chenu.

Si Xavier Bertrand, qui a appelé indirectement à voter pour la candidate En Marche Brigitte Bourguignon lors d'une législative partielle dans le Pas-de-Calais pour contrer le RN, a une "vocation de castor, à passer sa vie à construire des barrages", a conclu le député du Rassemblement national, "je crains qu’il ne soit dépassé par la force du torrent."