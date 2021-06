Régionales en Paca : Thierry Mariani juge que "Renaud Muselier est pris de panique"

INTERVIEW

La confrontation entre Renauld Muselier et Thierry Mariani pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas des plus sereines. Les deux ex-camarades de l’UMP multiplient les invectives par médias interposés. Récemment, le candidat LR a même déposé une requête en justice accusant son adversaire Rassemblement national de ne pas habiter la région. A la veille de l’étude de cette requête par le tribunal judicaire d’Avignon, Thierry Mariani s’est dit "très confiant" sur Europe 1. "En réalité, M. Muselier est un peu pris de panique", a-t-il riposté, en référence aux sondages qui le donnent gagnant dans tous les cas de figure.

"Soyons sérieux deux minutes. J'ai été élu trois fois maire et jamais battu maire de Valréas. J'ai été élu deux fois conseiller général de l'enclave des papes, jamais battu. J'ai été quatre fois député du Haut-Vaucluse, jamais battu", a rappelé Thierry Mariani. "Accessoirement, je suis né à Orange, j'ai grandi à Aix-en-Provence et à Avignon."

"Monsieur Muselier a demandé il y a quelques années la nationalité mauricienne"

Et le candidat du Rassemblement national a ensuite riposté. "Monsieur Muselier a demandé il y a quelques années la nationalité mauricienne pour faire du business à l'île Maurice. C’est une réalité, c’est un fait qu’il a lui-même reconnu", a-t-il affirmé. "Est-ce que je vais dire aujourd'hui que monsieur Muselier, parce qu'il a voulu faire du business ou de la défiscalisation, je n'en sais rien, à l'île Maurice, c’est quelqu'un qui n'est pas de Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Bien sûr qu'il l’est, comme je le suis."

"Vous savez, j'en suis aussi à ma deuxième plainte en justice de monsieur Muselier", a enfin relativisé Thierry Mariani. "Parce que je dis - et je vais répéter une fois de plus - qu'il a plus de 200 personnes à son cabinet et à ses services communication. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est que les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Et immédiatement, il a dit qu'il portait plainte."