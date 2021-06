Régionales en Ile-de-France : après son union, la gauche se donne le droit d'y croire

Après le premier tour des élections régionales et départementales en Ile-de-France, la gauche s'affiche unie à quatre jours du second tour. L'écologiste Julien Bayou, la candidate du PS Audrey Pulvar et l'insoumise Clémentine Autain ont fusionné leurs listes. Une liste d'union donc, portée par le patron des Verts pour tenter de l'emporter face à la présidente sortante, Valérie Pécresse. Et à gauche, on veut croire à une victoire dimanche prochain.

Dans le camp de Julien Bayou en tout cas, on y croit dur comme fer, et ce même si la présidente sortante est arrivée largement en tête au premier tour avec près de 36% des voix. De leur côté, les candidats de gauche totalisent à eux trois un peu plus de 34%. "On est au coude-à-coude", répète-t-on dans leur entourage. Mais les additions se font rarement aussi facilement. "La politique, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique", explique un socialiste qui l'assure, la dynamique est là depuis leur union lundi après-midi.

"Risque et sérénité"

Depuis en effet, Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain multiplient les déplacements ensemble pour afficher leur unité. "L'accord a été signé dans la salle d'un hôtel nommée 'Risque et sérénité'", raconte encore un autre acteur qui a suivi cela de près. Et qui s'en amuse : "Risque pour Valérie Pécresse et sérénité pour la gauche".

Un écologiste veut croire quant à lui que la possibilité de bascule peut mobiliser les troupes dimanche. Mais Valérie Pécresse a bien identifié le danger et s'emploie à dénoncer une gauche extrême. Tout devrait donc se jouer à la liste qui mobilisera le mieux.