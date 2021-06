Régionales : dans les Hauts-de-France, les marcheurs vont voter Bertrand sans enthousiasme

REPORTAGE

En enregistrant 41,39% des voix au premier tour des élections régionales, le président sortant des Hauts-de-France, l'ex-LR Xavier Bertrand, part largement favori du second tour. Alors que son rival du RN, Sébastien Chenu, n'a engrangé que 24,38%, celui qui ne cache pas ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2022 peut également compter sur le soutien de LREM, la tête de liste du mouvement présidentiel, Laurent Pietraszewski, ayant appelé à voter pour lui après son élimination au premier tour. Reste que, sur le terrain, les sympathisants et militants marcheurs sont partagés à l'idée de voter pour un potentiel futur rival du président de la République.

Cet appel de Laurent Pietraszewski à voter Xavier Bertrand, Adèle l'attendait dès dimanche soir pour que soit réaffirmé clairement le barrage au Rassemblement national. "Il a donné des consignes très claires. Moi, je me réjouis vraiment. Il n'a pas hésité. Et ça, pour nous, c'est rassurant quand même", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

"Bertrand, je le trouve très dur"

Et pour beaucoup de sympathisants marcheurs comme Louis, le vote Xavier Bertrand sera un vote de raison, avec toutefois quelques réserves, notamment en raison des sévères critiques de l'ex-LR sur l'action d'Emmanuel Macron. "Xavier Bertrand, je le trouve très dur, en disant 'C'est nul aujourd'hui ce qu'il se passe'... Et ça, moi, ça m'agace", explique-t-il. "Après, il est à la place de, donc on ne va pas s'abstenir ni voter pour d'autres. J'y vais pour lui parce que c'est le moins mauvais.... Mais j'aimerais qu'on se calme un peu sur la critique systématique et facile."

"C'est voter pour quelqu'un qui va combattre nos idées"

Ce qui chagrine aussi Éric, c'est de voter pour un futur challenger d'Emmanuel Macron. "Élu président du conseil régional, il va le quitter pour œuvrer dans ses visions politiques présidentielles. Pour moi, c'est antinomique. C'est voter pour quelqu'un qui va aller combattre nos idées, puisqu'on va soutenir Macron et il va se positionner face à à lui", regrette-t-il.

Pas sûr donc, que dimanche soir, les voix de La République en marche du premier tour s'additionnent toutes à celle de Xavier Bertrand.