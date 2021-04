Régionale en PACA : la bataille des "frères ennemis", Renaud Muselier et Thierry Mariani

Selon un récent sondage publié par l'Ifop, le candidat du Rassemblement national Thierry Mariani arriverait en tête aux élections régionales en PACA. Il se positionnerait ainsi devant le candidat Les Républicains et actuel président de la région Renaud Muselier, qui est l'invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1. La bataille sera suivie de près dans la région et par l'ensemble de classe politique. Souvent qualifiés de "frères ennemis" - ils ont huit mois d’écart - Thierry Mariani et Renaud Muselier ont été pendant 30 ans les siamois de la vie politique régionale, Mariani dans le Vaucluse et Muselier dans les Bouches-du-Rhône.

En rejoignant le RN, "Mariani a franchi la ligne jaune"

Ils ont tout deux entamé leur vie politique au RPR et fait leur entrée en même temps à l’Assemblée nationale, en 1993. Mais leurs chemins se séparent une première fois quand Thierry Mariani se met dans la roue de Nicolas Sarkozy, qu’il fera entrer au gouvernement, quand Muselier reste fidèle à Jacques Chirac, dont il a été ministre.

Aujourd’hui encore, l’un comme l’autre n’hésitent pas à témoigner de leur amitié réciproque. Et pourtant, en rejoignant Marine Le Pen en janvier 2019, Thierry Mariani sait qu’il a pris un aller simple. "Il a franchi la ligne jaune", a dit de lui Renaud Muselier. Depuis, Mariani doit se battre contre son ancienne famille politique. C’est d’ailleurs pour cette raison que Marine Le Pen l’a choisi pour affronter son ami politique de toujours, convaincue qu'il a ses chances de l'emporter.