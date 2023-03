Réforme des retraites : vers une suppression de l'âge légal de départ ?

C'est une petite musique qui monte dans le cadre du débat sur la réforme des retraites. Alors que l'examen du texte a débuté au Sénat, des parlementaires mais aussi des économistes défendent la suppression pure et simple de l'âge légal de départ, comme l'a réclamé Henri Guaino dans le Grand Rendez-vous ce dimanche. Une retraite à la carte en quelque sorte.

"Faire confiance à la liberté des personnes"

L'âge légal serait supprimé et chaque Français pourrait partir à l'âge de son choix. En tout cas, dès qu'il estime avoir assez cotisé pour toucher la pension dont il a besoin pour vivre. L'économiste Marc de Basquiat est l'un des promoteurs de cette retraite à la carte. "Faire confiance à la liberté des personnes pour décider le moment où elles partent à la retraite, c'est quelque chose qui est un progrès, plutôt que de dire que l'État doit décider à la place des gens. Si quelqu'un part à la retraite à 70 ans, libre à lui, si quelqu'un part à 60 ans, libre à lui. Il y aurait une durée de cotisation de référence, avec une décote pour ceux qui partent plus tôt et une surcote pour ceux qui liquident leur pension plus tard", explique-t-il.

Concrètement, ce serait une petite révolution qui remettrait en cause le principe de solidarité intergénérationnelle. Les actifs d'aujourd'hui travaillent pour payer la retraite de leurs aînés. Mais l'idée fait son chemin. Même au sein de la majorité, certains parlementaires commencent à la reprendre à leur compte.