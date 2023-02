Réforme des retraites : «Supprimons l'âge de départ à la retraite», insiste Henri Guaino

Alors que le texte sur la réforme des retraites arrivera au Sénat le 2 mars prochain, et qu'une grande journée de mobilisation contre le recul de l'âge à la retraite à 64 ans est d'ores et déjà prévue le 7 mars, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy Henri Guaino était l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ Cnews/ Les Échos ce dimanche. Opposé à cette réforme, considérant qu'il s'agit d'une "folie politique", l'ancien député des Yvelines a appelé à "[supprimer] l'âge de départ à la retraite, simplifions les choses, ne traitons plus ce problème que par la durée de cotisation. Ça sera plus juste et plus clair."

