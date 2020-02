Réforme des retraites : "Un 49.3, ce serait du délire" affirme Valérie Rabault

INTERVIEW

La résistance s’organise. Alors que plus de 40.000 amendements ont été déposés à l’Assemblée nationale sur le texte de la réforme des retraites, dont l’étude publique commence demain, Valérie Rabault a affirmé au micro d’Europe 1 qu’elle soutiendrait la motion référendaire proposée par les communistes ce lundi. Même si elle reconnaît que cette motion a "peu de chances d'aboutir".

"Ce serait un désaveu vis-à-vis du gouvernement et du président de la République"

Interrogée sur l'éventualité d'un 49.3, qui permettrait à l'exécutif de se passer des débats à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault affirme qu'elle fera tout, avec ses collègues députés, pour s'y opposer. "Nous utiliserons toutes les dispositions pour interpeller le Conseil constitutionnel pour faire casser cette loi", a-t-elle annoncé.

"À chaque fois que le 49.3 a été activé, c'était sur des sujets vraiment très limités. Là, on parle de tous les Français", explique la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui considère que les 49.3 utilisés par le gouvernement Valls en 2015 et 2016 pour la "loi Macron" et la "loi Travail", "n'étaient pas de bonnes choses".

"S'il y a un 49.3, ce serait un désaveu vis-à-vis du gouvernement et du président de la République. Ce serait du délire", a-t-elle lancé au micro d'Europe 1. Interrogé vendredi sur notre antenne, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge de la réforme, avait exclu cette hypothèse.