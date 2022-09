Réforme des retraites : «on risque de casser le corps social», déclare Laurent Berger

Invité de la matinale d'Europe 1, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est revenu sur le projet de réforme des retraites portée par le gouvernement. Il se positionne notamment pour une vision du système de retraite "universelle" tout en estimant que le fonctionnement actuel des retraites est "profondément inégalitaire". "On veut travailler pendant six mois sur le sujet retraite, emploi et travail", a-t-il expliqué.

"Les travailleurs sont dans l'incertitude"

Il prévient : "si le gouvernement passe en force ( le projet de reforme des retraites NDLR), il y aura une opposition qui sera frontale, de la part des organisations syndicales et notamment de la CFDT". Il craint également l'établissement d'un climat délétère : "au moment où il y a profondément des incertitudes liées à l'inflation et à la hausse du prix de l'énergie, on va mettre tout un tas de gens dans une situation de mécontentement avec des graves conséquences".

Pour le secrétaire général de la CFDT, la réforme des retraites portée par le gouvernement "risque de casser le corps social". "Les travailleurs sont dans l'incertitude", a-t-il également déclaré.